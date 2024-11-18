هيئة التجارة الخارجية تشارك في حلقة نقاشية لاستشراف التكامل الاقتصادي الخليجي

شاركت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ممثلةً بالمدير العام لشؤون القطاع الخاص قحطان بن فهد الدغيثر، في الحلقة النقاشية التاسعة لاستشراف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تأتي بعنوان "دور القطاع الخاص في التنوع الاقتصادي لدول مجلس التعاون"، والمُقامة في العاصمة القطرية الدوحة.