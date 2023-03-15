لا كيماوي وتسقى بالأمطار.. 3500 مزرعة بالليث تزود الأسواق المحلية بأجود أنواع الحبحب

تمتاز محافظة الليث بمنتجات الزراعة المطرية بنكهة طبيعية؛ لأنها لا تعتمد على الري التقليدي، كما أنها تخلو من الأسمدة الكيماوية، وتكتفي بسقيا الأمطار، ويُزرع محصول "الحبحب" عثريًّا على مياه السيول والأمطار فقط؛ حيث برع المزارعون في زراعته وإنتاج أكبر أحجامه، نتيجة الخدمة الزراعية والخف والتوسيف؛ لمنع هبوب الرياح، مستخدمين إمكاناتهم المحلية من السعف، وكذلك تشمل الخدمة دفن المحصول؛ ما يعطي فارقًا في الألوان التي يُقبل عليها مستهلكو الحبحب.