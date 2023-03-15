لا كيماوي وتسقى بالأمطار.. 3500 مزرعة بالليث تزود الأسواق المحلية بأجود أنواع الحبحب
تمتاز محافظة الليث بمنتجات الزراعة المطرية بنكهة طبيعية؛ لأنها لا تعتمد على الري التقليدي، كما أنها تخلو من الأسمدة الكيماوية، وتكتفي بسقيا الأمطار، ويُزرع محصول "الحبحب" عثريًّا على مياه السيول والأمطار فقط؛ حيث برع المزارعون في زراعته وإنتاج أكبر أحجامه، نتيجة الخدمة الزراعية والخف والتوسيف؛ لمنع هبوب الرياح، مستخدمين إمكاناتهم المحلية من السعف، وكذلك تشمل الخدمة دفن المحصول؛ ما يعطي فارقًا في الألوان التي يُقبل عليها مستهلكو الحبحب.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث، المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي، أن أكثر من 3500 مزرعة بمحافظة الليث تزوّد الأسواق المحلية في مكة المكرمة ومناطق المملكة الأخرى، بمحصولها الموسمي من البطيخ الأحمر، أو ما يُعرف بـ"الحبحب العثري"، الذي يعتمد بشكل كامل على سقيا مياه الأمطار والسيول، ويُتوقّع أن يكون إنتاج هذا العام أكثر من الأعوام الماضية؛ لوفرة المعروض من "الحبحب" وما سيقابله من حركة شرائية نشطة.
ومن المتوقَّع أنْ يكون أنتاج هذه السنة اكثر من الأعوام الماضية بسبب الأمطار التى شهدتها المحافظة خلال الشهرين الماضيين، ولهذه الوفرة في حجم المعروض من البطيخ الأحمر، أو ما يسمى محليًّا بـ"الحبحب" بمختلف أنواعه؛ ستقابلها حركة شرائية نشطة؛ حيث تقام على هذا الإنتاج الوفير أسواق ومزادات؛ مثل: سوق حفار، وسوق طفيل، وسوق الوسقة، وسوق المجيرمة.
ويقدَّر حجم المبيعات اليومية وفقًا لزيادة العرض والطلب، وتبدأ عملية التسويق في الصباح الباكر عبر مزاد علني في سوق الجملة، في حين يستمرُّ سوق التجزئة لفترة المساء مستعينًا في مبيعاته على الطلبات المنفذة بواسطة التطبيقات المرخصة، وخدمة التوصيل للمستهلك.
كما تصطفّ السيارات المحملة بما جادت به أراضي المزارعين من إنتاج لتُباع، ومن ثم يصدر إنتاجها إلى المحافظات والمدن الأخرى؛ مثل جدة ومكة والرياض والشرقية، وكذلك دول الخليج.
ويقدّر حجم المبيعات اليومية وفقًا لزيادة العرض والطلب، بأكثر من 150 ألف ريال؛ إذ يرد إلى المزادات المخصصة أكثر من 150 مركبة يوميًّا، محمّلة بكميات كبيرة من الحبحب الذي يلقى رواجًا كبيرًا مع ارتفاع درجات الحرارة.
يذكر أن هناك فوائدَ عديدة لفاكهة الحبحب لصحة جسم الإنسان؛ فهو يحتوي على موادّ مضادّة للأكسدة، التي بدورها تحمي جسم الإنسان من الأمراض المختلفة، كما أنّ محافظة الليث تمتاز بمنتجات الزراعة المطرية بنكهة طبيعية يسمّيها المزارعون "بالعثري"؛ لأنها لا تعتمد على الري التقليدي، كما أنها في الغالب تخلو من الأسمدة الكيماوية وتكتفي بسقيا الأمطار.