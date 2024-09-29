"واحة الملك سلمان للعلوم".. فرصة فريدة لاستكشاف عالم النفط وتطبيقاته بـ"ستيم 2024"

ويتعرف المشاركون في كل محطة على دور المنتجات البتروكيماوية في صناعة الأشياء اليومية؛ فعند محطة البطاريات يكتشفون كيف يسهم النفط في صناعة مكونات البطاريات؛ فيما يتعلمون في محطة الوقود عن التطورات في صناعة الوقود، وفي محطة الإطارات يتعرفون على استخدام النفط في صناعة المطاط للإطارات.