مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تبرم اتفاقية مع "سير" لإنشاء مصنع إنتاج السيارات الكهربائية

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جيمس ديلوكا: تم اختيار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتنفيذ المشروع؛ لما تتمتع به من موقع استراتيجي وخدمات لوجستية عالمية المستوى، مع إمكانية الوصول الفعّال لموردينا المحليين والدوليين، كما أن الموقع مثالي لتأسيس وتطوير الكوادر البشرية المستقبلية؛ لذلك فإن المدينة سوف تحتضن هذا المصنع حيث يتم العمل على إنشاء أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة والمنطقة بشكل عام، وبالتالي المساهمة بطريقة فعالة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030".