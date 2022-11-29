مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تبرم اتفاقية مع "سير" لإنشاء مصنع إنتاج السيارات الكهربائية

أبرمت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية اتفاقية مع شركة سير "أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة"؛ وذلك لشراء الشركة أرض بقيمة 359 مليون ريال في المدينة لاستخدامها لإقامة منشأة تصنيع السيارات الكهربائية على مساحة تزيد على مليون متر مربع في الوادي الصناعي وبالقرب من ميناء الملك عبدالله.
وسيوفر المصنع فور اكتمال أعمال البناء آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة سيتم تخصيص معظمها للكفاءات المحلية.
وتعتزم شركة سير تنفيذ مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة "فوكسكون" لتصنيع مجموعة متنوعة من سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي ذات التقنيات المتطورة، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي خلال عام 2025 في منشأة سير بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وسيتم بناء المصنع وفق أفضل المعايير العالمية وأحدث التقنيات لضمان كفاءة التصنيع، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، مع الحفاظ على الموقع خاليًا من النفايات والمخلفات.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة جيمس ديلوكا: تم اختيار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتنفيذ المشروع؛ لما تتمتع به من موقع استراتيجي وخدمات لوجستية عالمية المستوى، مع إمكانية الوصول الفعّال لموردينا المحليين والدوليين، كما أن الموقع مثالي لتأسيس وتطوير الكوادر البشرية المستقبلية؛ لذلك فإن المدينة سوف تحتضن هذا المصنع حيث يتم العمل على إنشاء أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة والمنطقة بشكل عام، وبالتالي المساهمة بطريقة فعالة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030".
وأضاف: تأسيس الشركة يأتي تماشيًا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على إطلاق وتمكين القطاعات الواعدة في المملكة، ومنها قطاع المركبات، إضافة لإيجاد فرص مواتية لنمو وتنويع الاقتصاد السعودي.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، المطوّر الرئيس لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية سيريل بيايا: شركة سير تساهم في صياغة تاريخ جديد عبر بناء أول مصنع سعودي لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية والمنطقة بصورة عامة، وتسعى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أن تكون جزء من تحقيق رؤية المملكة 2030، وأن تكون مركزًا عالميًا للصناعات.
وأضاف: المدينة تهدف لإنشاء مركز لصناعات السيارات الكهربائية والتي تقوم على الابتكار وتضع الاستدامة في صميم اهتماماتها، متطلعًا لرؤية سيارات أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة تصنع في مصنع سير خلال الأعوام القادمة، والافتخار بالقدرات الوطنية على المساهمة في مشروع رائد واستراتيجي يدعم العديد من جوانب رؤية 2030.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تتوافق مع استراتيجية مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والتي ترتكز على جذب المستثمرين والمطورين والمشغلين العالميين لتنفيذ مشاريعهم وتحقيق تطلعاتهم في المدينة مما سيساعد على تطويرها بشكل أسرع.