عبر 3 أبواب.. "مركز الأعمال الاقتصادية" يشارك في ملتقى "بيبان 2024"

يشارك المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في ملتقى بيبان 24، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في مدينة الرياض خلال الفترة من 5 - 9 نوفمبر 2024، بمشاركة أكثر من 250 متحدثًا محليًا وعالميًا، و1350 عارضًا من رواد الأعمال المحليين والعالميين.
ويستعرض المركز خلال مشاركته أدواره في تسهيل بدء ومزاولة الأعمال الاقتصادية، وتطوير بيئة الأعمال من خلال اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها، وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصارًا وأقل تكلفة، وذلك مواكبة لأفضل الممارسات العالمية للوصول إلى إيجاد بيئة أعمال جاذبة تعزز نمو الاقتصاد الوطني.
ويقدّم المركز عبر ثلاثة أبواب يشارك بها في "باب التمكين، وباب الشركات الناشئة، وباب التجارة الإلكترونية، في الملتقى تعريفًا بالخدمات التي يقدمها لقطاع الأعمال والمستثمرين، والتي تجاوزت 4.5 ملايين خدمة منذ إنشاء المركز في 2019م بالتكامل مع 74 جهة حكومية معنية بقطاع الأعمال، حيث أسهمت فروع المركز المكانية في تقديم +1.5 مليون خدمة، بينما تجاوز عدد الخدمات المقدمة عبر منصة الأعمال التابعة للمركز +3 ملايين خدمة؛ مقدمة لتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في 18 قطاعًا من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز نمو مشاريع رواد الأعمال وقدرتها التنافسية، وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال عبر دعم رواد الأعمال الطموحين لتحقيق زيادة في معدلات تأسيس الشركات الجديدة، والتعريف بالفرص الاستثمارية للمشروعات في القطاعين العام والخاص، وبناء التواصل وإثراء الشباب بالأفكار الريادية وسبل استثمارها بما يسهم في تحقيق رؤية 2030 الهادفة إلى رفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.
يشار إلى أن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية أنشئ بقرار من مجلس الوزراء؛ بهدف أن تكون المملكة إحدى الدول الرائدة عالميًا، في جودة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال وسلاستها، ويرتبط تنظيميًا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.