عبر 3 أبواب.. "مركز الأعمال الاقتصادية" يشارك في ملتقى "بيبان 2024"

ويقدّم المركز عبر ثلاثة أبواب يشارك بها في "باب التمكين، وباب الشركات الناشئة، وباب التجارة الإلكترونية، في الملتقى تعريفًا بالخدمات التي يقدمها لقطاع الأعمال والمستثمرين، والتي تجاوزت 4.5 ملايين خدمة منذ إنشاء المركز في 2019م بالتكامل مع 74 جهة حكومية معنية بقطاع الأعمال، حيث أسهمت فروع المركز المكانية في تقديم +1.5 مليون خدمة، بينما تجاوز عدد الخدمات المقدمة عبر منصة الأعمال التابعة للمركز +3 ملايين خدمة؛ مقدمة لتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في 18 قطاعًا من القطاعات الاقتصادية الحيوية.