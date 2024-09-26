القبض على ثلاثة متورطين.. إحباط عمليتيْ ترويج أقراص محظورة في مكة وجازان

نجحت الجهات الأمنية في منع ترويج 9 آلاف قرص محظور في مكة المكرمة، وإحباط ترويج أقراص محظورة في جازان، خلال عمليتين منفصلتين.
وتفصيلًا، قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على مواطن؛ لترويجه (9.000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
كما قبضت شرطة منطقة جازان على مواطنيْن؛ لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.