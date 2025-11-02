جامعة الأميرة نورة تحتضن منتدى النساء المبدعات 2025 تحت شعار "تمكين الإبداع النسائي" ومعرضًا فنيًا دوليًا يحتفي بالمبدعات من حول العالم

وسيُختتم المنتدى في 6 نوفمبر 2025 بحفل عشاء فاخر وحفل توزيع الجوائز في المتحف الوطني بالرياض، حيث سيلتقي الإبداع السعودي بالتميّز العالمي في أمسية من الأناقة والإلهام والاحتفاء بالإنجاز. ويقود هذه المبادرة كل من: صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت سعود بن نايف آل سعود بصفتها رائدة ثقافية وداعمة لمنظومات الإبداع، معروفة بمبادراتها مثل ركن التبادل الإبداعي والمشتل حاضنة إبداعية، إلى جانب أولغا بالاكليتس بصفتها موسيقية حائزة على جوائز، ومستشارة ثقافية عالمية، ورائدة أعمال، ومؤسسة المنصة الدولية للنساء المبدعات، بالإضافة إلى ريبيكا ريوفريو بصفتها المديرة التنفيذية لنسخة المنتدى في السعودية، وخبيرة استراتيجية ثقافية في لندن، وحاصلة على جائزة الملكة البريطانية تقديرًا لجهودها في بناء شراكات بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الافتتاحية لعام 2024 التي حصدت أكثر من 900 تغطية إعلامية دولية ووصلت إلى جمهور تجاوز 50 مليون شخص، يهدف منتدى عام 2025 إلى توسيع تأثيره العالمي وتعزيز الحوار على مستوى السياسات، عبر جذب أبرز الجهات من الحكومة والأوساط الأكاديمية والصناعات الإبداعية والمؤسسات الدولية.