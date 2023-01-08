حالة ماطرة جديدة تؤثر في المملكة خلال الأيام المقبلة

تتأثر المملكة بحالة ماطرة جديدة ناتجة من تلاقي لما يُسمى مُنخفض البحر الأحمر في طبقات الجو القريبة من سطح الأرض مع تعمق لكتلة هوائية باردة في طبقات الجو العُليا؛ حيث تبدأ يوم الأحد مقدمات الحالة الماطرة على شكل تدفق كميات من السُحب على ارتفاعات مُختلفة والتي يتخللها هطول زخات من المطر على مناطق دون الأخرى ومُتفرقة من شمال المملكة ووسطها بما في ذلك غرب منطقة الرياض.
وقال المُختصّون في مركز طقس العرب، إن الكتلة الهوائية الباردة في طبقات الجو العُليا والمُندفعة عبر شمال الأراضي المصرية يُتوقع أن تتعمّق لأجواء المملكة يوم الإثنين، بالتزامن مع امتداد فعّال لِمُنخفض البحر الأحمر، بحيث تتكاثر كميات من السُحب على ارتفاعات مُختلفة وتهطل الأمطار نهار الإثنين في أجزاءٍ عِدّة من منطقة الحدود الشمالية، وحفر الباطن، وأجزاء مُتفرقة من: القصيم وحائل والجوف، وبخاصة الأجزاء الشرقية من هذه المناطق الثلاث، كما تتكاثر السُحب الرُكامية على المُرتفعات الجنوبية الغربية ساعات ما بعد الظهر وتشمل فرص الأمطار: الباحة والطائف والعاصمة المُقدّسة، ويُتوقع أن تكون الأمطار مُتوسطة في أغلبها على مُجمل المناطق المُتأثرة، و لا يُستبعد أن تتخللها بؤر غزيرة وتُصحب بحدوث العواصف الرعدية أحياناً؛ ما يؤدي إلى جريان الأودية والشِعاب في بعض المناطق.
ومع ساعات المساء والليل، يُتوقع أن تتحرّك الجبهة الهوائية الباردة والمُرافقة للمُنخفض الجوي للجنوب الشرقي، بحيث يستمر هطول أمطار مُتفاوتة الغزارة على أجزاءٍ واسعة من الحدود الشمالية وحفر الباطن وشمال المنطقة الشرقية والقصيم وشمال وشمال غرب منطقة الرياض إدارياً، فيما تشمل فرص الأمطار بشكلٍ متفرق وبخاصة الأجزاء الشرقية من منطقتَي حائل والجوف ومُرتفعات مكة المكرّمة.
وتُشير ذات الخرائط الجوية في مركز طقس العرب، إلى استمرار تحرُّك الجبهة الباردة للجنوب الشرقي لتطول العاصمة الرياض مع فجر وصباح يوم الثلاثاء، إضافة إلى أجزاءٍ عِدّة من شمال المنطقة الشرقية ووسطها بما في ذلك بعض أجزائها الساحلية.. وفي الوقت نفسه تتراجع فرص الأمطار في أجزاءٍ عِدّة من شمال وشمال وسط المملكة.