حالة ماطرة جديدة تؤثر في المملكة خلال الأيام المقبلة

وقال المُختصّون في مركز طقس العرب، إن الكتلة الهوائية الباردة في طبقات الجو العُليا والمُندفعة عبر شمال الأراضي المصرية يُتوقع أن تتعمّق لأجواء المملكة يوم الإثنين، بالتزامن مع امتداد فعّال لِمُنخفض البحر الأحمر، بحيث تتكاثر كميات من السُحب على ارتفاعات مُختلفة وتهطل الأمطار نهار الإثنين في أجزاءٍ عِدّة من منطقة الحدود الشمالية، وحفر الباطن، وأجزاء مُتفرقة من: القصيم وحائل والجوف، وبخاصة الأجزاء الشرقية من هذه المناطق الثلاث، كما تتكاثر السُحب الرُكامية على المُرتفعات الجنوبية الغربية ساعات ما بعد الظهر وتشمل فرص الأمطار: الباحة والطائف والعاصمة المُقدّسة، ويُتوقع أن تكون الأمطار مُتوسطة في أغلبها على مُجمل المناطق المُتأثرة، و لا يُستبعد أن تتخللها بؤر غزيرة وتُصحب بحدوث العواصف الرعدية أحياناً؛ ما يؤدي إلى جريان الأودية والشِعاب في بعض المناطق.