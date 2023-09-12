"نيوم" تتعاون مع "مايكروسوفت" و5 شركات عالمية.. لإعادة تشكيل قطاع الرياضة بطرق مبتكرة

أعلن المركز العالمي للابتكار الرياضي (GSIC)، التابع لشركة مايكروسوفت، عن إطلاق "برنامج نيوم المفتوح للابتكار الرياضي"، بالتعاون مع نيوم، والذي يهدف إلى إعادة تشكيل قطاع الرياضة بطرق مبتكرة تتخطى المألوف، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي ورياضات المغامرة.
وقالت المدير العام للمركز العالمي للابتكار الرياضي (GSIC) إيريس كوردوب: البرنامج المفتوح للابتكار الرياضي الذي تتبناه نيوم يمثّل فرصة رائعة للشركات الناشئة والشركات الأخرى لتشكيل مستقبل الرياضة، والإسهام في دفع عجلة التحول في الرياضة العالمية، من أجل تحقيق الانسجام والتكامل بين التقنية والطبيعة والاستدامة، سنعمل على خلق منظومة استثنائية تسهم في تعزيز الابتكار وإطلاق عنان الإمكانات البشرية للإبداع في مجال الرياضة.
ولفتت إلى أن المركز سيعمل على التعاون مع خمس شركات عالمية رائدة في مجال التقنيات الرياضية، لتفعيل وتسريع هذا البرنامج.
من جانبها، أوضحت رئيسة قطاع الرياضة في نيوم جان باترسون، أن هذه الخطوة تعكس رؤية نيوم في أن تصبح مركزًا عالميًّا للابتكار في القطاع الرياضي وتطوير أحدث التقنيات، بالإضافة إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية النشطة وتوفير معيشة استثنائية لجميع سكان وزوار نيوم.
وقالت: نحن سعداء للغاية بهذا البرنامج؛ لأنه يدعم رؤيتنا لاستخدام التقنية؛ بهدف تحقيق النمو والتطور في جميع مجالات قطاع الرياضة في نيوم، بدءًا من خلق أنماط مختلفة للحياة الصحية والنشطة، وصولًا إلى تعزيز ثقافة الأداء العالي وإقامة الفعاليات النوعية وتعزيز البنية التحتية وتفعيل الشراكات، بما يحقق مستهدفاتنا في ترسيخ مكانة نيوم كمركز إقليمي للرياضة والابتكار، داعيةً الشركات الناشئة والشركات الأخرى إلى الانضمام إلينا في هذا البرنامج، لنسهم في تطوير رياضات المغامرة والذكاء الاصطناعي، وخلق تأثير مستمر في المجال الرياضي.
وستوفر نيوم للمشاركين في البرنامج المفتوح للابتكار الرياضي من الأفراد والشركات، البيئة المناسبة التي تمكّنهم من اكتشاف حلول مبتكرة لتطوير التجارب الرياضية وتحسين الأداء وفتح آفاق جديدة في المجال الرياضي. كما سيقدم البرنامج تجارب ثرية، تشمل جلسات إرشادية متخصصة، وأنشطة تفاعلية، بهدف تعزيز إمكانات الشركات المشاركة.
وتشمل الجوائز منح الفائزين عضوية مجانية في المركز العالمي للابتكار الرياضي، إلى جانب جائزة مالية تصل إلى 50.000 يورو لتطوير أفكارهم ومشاريعهم ومنتجاتهم داخل نيوم، مع تمكينهم من المشاركة في المزيد من الفرص التجارية المحتملة لتنمية منطقة نيوم.
وسيتاح للفائزين فرصة التواجد في المقر الرئيسي لنيوم لمدة أسبوع؛ حيث تعد هذه فرصة مهمة للاطلاع على مختلف مجالات الأعمال في قطاع الرياضة، واكتساب معرفة قيمة عميقة من خلال التعرف عن قرب على بيئة العمل، بالإضافة إلى منح الفائزين فرصة المشاركة في حدث حصري في هذا المجال، ستنظمه نيوم بالاشتراك مع المركز العالمي للابتكار الرياضي في عام 2024.
جدير بالذكر أنه سيتم استقبال طلبات التقديم على البرنامج خلال الفترة من 12 سبتمبر الجاري حتى الموعد النهائي لتلقي طلبات المشاركة في 12 أكتوبر 2023؛ على أن يتم إعلان الفائزين في 23 نوفمبر 2023.
ويمكن للراغبين في المشاركة، الاطلاع على المزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي: https://neom.sport-gsic.com/.