"نيوم" تتعاون مع "مايكروسوفت" و5 شركات عالمية.. لإعادة تشكيل قطاع الرياضة بطرق مبتكرة

وقالت: نحن سعداء للغاية بهذا البرنامج؛ لأنه يدعم رؤيتنا لاستخدام التقنية؛ بهدف تحقيق النمو والتطور في جميع مجالات قطاع الرياضة في نيوم، بدءًا من خلق أنماط مختلفة للحياة الصحية والنشطة، وصولًا إلى تعزيز ثقافة الأداء العالي وإقامة الفعاليات النوعية وتعزيز البنية التحتية وتفعيل الشراكات، بما يحقق مستهدفاتنا في ترسيخ مكانة نيوم كمركز إقليمي للرياضة والابتكار، داعيةً الشركات الناشئة والشركات الأخرى إلى الانضمام إلينا في هذا البرنامج، لنسهم في تطوير رياضات المغامرة والذكاء الاصطناعي، وخلق تأثير مستمر في المجال الرياضي.