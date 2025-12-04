6 جهات حكومية من المملكة تفوز بـ"جائزة التميز العربي"

وحصل الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث في المملكة، الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجح، على المركز الأول كأفضل مدير عام لهيئة ومؤسسة عربية، فيما حصدت بدور خوجة، مدير وحدة الإثبات والتطبيق في إدارة الذكاء الاصطناعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جائزة أفضل موظفة حكومية عربية.كما فازت هيئة التراث بجائزة أفضل هيئة ومؤسسة حكومية عربية، فيما حصدت منظومة