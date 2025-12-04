6 جهات حكومية من المملكة تفوز بـ"جائزة التميز العربي"

فازت 6 جهات حكومية من المملكة بجوائز التميز الحكومي العربي في دورتها الرابعة، التي أقيمت اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، ورئيس مجلس أمناء الجائزة محمد بن عبدالله القرقاوي.
وحصل الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث في المملكة، الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجح، على المركز الأول كأفضل مدير عام لهيئة ومؤسسة عربية، فيما حصدت بدور خوجة، مدير وحدة الإثبات والتطبيق في إدارة الذكاء الاصطناعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جائزة أفضل موظفة حكومية عربية.كما فازت هيئة التراث بجائزة أفضل هيئة ومؤسسة حكومية عربية، فيما حصدت منظومة
اكتشاف وتنمية المواهب جائزة أفضل مبادرة عربية لتطوير التعليم.ونال البرنامج الوطني لاعتلال الشبكية الخداجي بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث جائزة أفضل مبادرة عربية لتطوير القطاع الصحي، بينما فاز
تطبيق "توكلنا" التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بجائزة أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.
وقام بتكريم الفائزين كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي محمد بن عبدالله القرقاوي.
وحضر حفل التكريم نائب المندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم الخضير.