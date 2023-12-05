"إم جي موتور" تجذب الأنظار في "معرض الرياض للسيارات" بالظهور الدولي الأول لمركبة "MG Whale" والظهور الإقليمي الأول لسيارة "MG7"

احتلّت "إم جي موتور - MG Motor"، العلامة التجارية العريقة بريطانية المنشأ، موقعًا بارزًا في "معرض الرياض للسيارات"؛ حيث كشفت عن مركبة "MG Whale" الجديدة بالكامل للمرّة الأولى على الصعيد الدولي، إضافة لإزاحة الستار إقليميًّا عن طراز "MG7".
ولقد تم من خلال عمليتَي الإطلاق التأكيد على التزام "إم جي" بتوفير مركبات حديثة متطوّرة تتوافق مع الأذواق المتميّزة للعملاء في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية.
ولقد شكّل "معرض الرياض للسيارات"، الذي يُعتبَر مناسَبة رائدة بعالم السيارات؛ منصّةً استراتيجية لشركة "إم جي موتور" لأجل إطلاق مركبة "MG Whale" التي تُعدّ مركبة رياضية متعدّدة الاستعمالات "SUV" كوبيه ثورية تتبنّى عناصر التصميم الجريء، وهي تتألّق عبر شبك فريد مستوحى من الحوت، وخلفية مزيَّنة بأضواء عمودية بيضاوية الشكل، وبالتالي من المؤكَّد أن تلقى "MG Whale" الكثير من الاهتمام على الطريق عبر نفحاتها الجمالية الجريئة.
أما المقصورة الداخلية فتحوي شاشة بانورامية مائلة حجم "12.3" بوصة، ومقاعد مكسوّة بجلد "Nappa"، وتتمتّع بتصميم أنيق خالٍ من الأزرار؛ مما يعزّز أكثر تجربة القيادة الإجمالية. وعبر مظهرها الملفت تُعتبَر "MG Whale" تحفة في عالم السيارات العاملة بالوقود، وهي تجمع بين الأناقة والأداء والابتكار. وسوف تتوفّر هذه الـ"SUV" البارزة للبيع بنهاية شهر ديسمبر 2023.
أما "MG7" التي تظهر للمرّة الأولى في المنطقة، وتتألّق بمظهرها الرياضي، وتتميّز بأضواء أمامية مثلَّثة الشكل، ووحدة أضواء خلفية متكاملة، فمن المتوقَّع أن تترك أثرًا بارزًا على الطرقات في مارس 2024. وتشتمل المقصورة الداخلية على شاشة رئيسية بحجم "12.3" بوصة، ولوحة عدّادات بحجم "10.25" بوصات، وعجلة قيادة عصرية ثلاثية الأذرع. وتوفر "MG7" مزيجًا متناغمًا بين الأداء واللمسات الجمالية، وهي تشكّل دليلًا واضحًا على التزام العلامة التجارية بتوفير خيارات متنوّعة لصالح عملائها.
كما تقوم "إم جي موتور" بعرض "MG T60" المصنوعة بشكل خاص، وهي تُضفي لمسة خاصّة إلى المجموعة المعروضة خلال فعاليات "معرض الرياض للسيارات"، علاوة على هذا سلّطت العلامةُ التجارية الضوءَ على طرازات التنقُّل عبر الطاقة الجديدة، بما فيها "MG HS PHEV"، وكذلك "MG ZS EV" الجديدة. كما تميّزت منصّة "إم جي موتور" عبر عرض عدد من الطرازات الرائدة الأخرى مثل "RX5 ،MG GT ، وMG ONE" التي تم طرحها مؤخرًا. ومن شأن هذه الطرازات المعروفة بالمستويات الاستثنائية من الأداء والأناقة، والخصائص المبتكَرة التي تحويها، أن تعزّز أكثر مجموعة "إم جي" المتنوّعة جدًّا.
حول هذا قال "توم لي" المدير التنفيذي لشركة "إم جي موتور الشرق الأوسط": "إن حضورنا في "معرض الرياض للسيارات" هذه السنة، حيوي جدًّا مع جلب العلامة التجارية إلى المنطقة – والعاصمة السعودية الرياض – طرازًا يظهر للمرّة الأولى دوليًّا وآخرًا يظهر للمرّة الأولى إقليميًّا، وكلاهما يشكّلان محطّتين بارزتين في مسيرة "إم جي موتور" الناجحة؛ فعمليات الإطلاق الريادية هذه لا تشير إلى الأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط ضمن رؤيتنا الدولية فحسب، بل تسمح لنا بالاحتفاء بتاريخنا الغني، وذلك تزامنًا مع احتفال "إم جي موتور" بذكراها السنوية المئة، وشراكتنا الجديدة مع "جياد الحديثة للسيارات"، إحدى شركات "محمد يوسف ناغي"، في المملكة العربية السعودية. ويشكّل طرازا "MG Whale وMG7" دليلًا على التزامنا بتوفير التميّز الابتكاري والتصميمي لصالح عملائنا في الشرق الأوسط وخارجه".
تتمتّع "إم جي موتور" بإرث بريطاني عريق، وفهم عميق للمشهد العام ودائم التطوّر بقطاع السيارات في الشرق الأوسط، وهي مصمِّمة على الوصول إلى مستقبل أكثر ديناميكية، مع تهيّؤ العلامة التجارية للاحتفال بذكراها السنوية المئة، والتي تشكّل محطّة تاريخية رئيسية قائمة على الابتكار والإرث الغني، والتركيز على العملاء، والشغف بإرساء معايير جديدة في قطاع السيارات؛ وذلك للاستمرار لأجيال طويلة قادمة.