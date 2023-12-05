"إم جي موتور" تجذب الأنظار في "معرض الرياض للسيارات" بالظهور الدولي الأول لمركبة "MG Whale" والظهور الإقليمي الأول لسيارة "MG7"

حول هذا قال "توم لي" المدير التنفيذي لشركة "إم جي موتور الشرق الأوسط": "إن حضورنا في "معرض الرياض للسيارات" هذه السنة، حيوي جدًّا مع جلب العلامة التجارية إلى المنطقة – والعاصمة السعودية الرياض – طرازًا يظهر للمرّة الأولى دوليًّا وآخرًا يظهر للمرّة الأولى إقليميًّا، وكلاهما يشكّلان محطّتين بارزتين في مسيرة "إم جي موتور" الناجحة؛ فعمليات الإطلاق الريادية هذه لا تشير إلى الأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط ضمن رؤيتنا الدولية فحسب، بل تسمح لنا بالاحتفاء بتاريخنا الغني، وذلك تزامنًا مع احتفال "إم جي موتور" بذكراها السنوية المئة، وشراكتنا الجديدة مع "جياد الحديثة للسيارات"، إحدى شركات "محمد يوسف ناغي"، في المملكة العربية السعودية. ويشكّل طرازا "MG Whale وMG7" دليلًا على التزامنا بتوفير التميّز الابتكاري والتصميمي لصالح عملائنا في الشرق الأوسط وخارجه".