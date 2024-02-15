حصاد يناير.. 8,080 أسرة سكنت مسكنها الأول عبر "سكني"

يذكر أن برنامج سكني أعلن منتصف الشهر الماضي عن استفادة أكثر من 100 ألف أسرة سعودية من البرنامج خلال 2023، في حين بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول خلال العام الماضي 98,475 أسرة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لرفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.