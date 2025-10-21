أسواق العثيم تحصد جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2025 عن فئة الشركات العملاقة

وفي الجانب الأكاديمي، أسهمت أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير في تدريب أكثر من 130 ألف متدرب ومتدربة من أبناء الوطن، في مسارات وبرامج تعليمية وعملية حديثة ومتنوعة تواكب أحدث مستجدات سوق العمل وذلك منذ تأسيسها عام 2000م، كما واصلت الشركة تعزيز شراكاتها المجتمعية مع جمعيات مثل "إنسان" و"تراحم" و"العون الخيرية" و"البر" وغيرها، انطلاقًا من إيمانها بدورها في دعم التعليم والتأهيل وتمكين الأفراد.