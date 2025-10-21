أسواق العثيم تحصد جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2025 عن فئة الشركات العملاقة

حصدت شركة أسواق العثيم جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن فئة الشركات العملاقة – المسار الثاني "مساهمات المسؤولية الاجتماعية"، وذلك نظير تميزها وريادتها في تبني وتنفيذ المبادرات المجتمعية والتنموية المستدامة التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقد تسلّم الجائزة نائب الرئيس المكلّف للموارد البشرية والخدمات المساندة بشركة أسواق عبدالله العثيم، الأستاذ: عبدالله الغفيص ويأتي هذا التكريم امتدادًا لإنجازات الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث نالت الجائزة ذاتها في عام 2024، مما يؤكد استمرارية التزامها الراسخ بدعم المجتمع وتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة من خلال برامج نوعية ومبتكرة وشراكات استراتيجية مع منظومة القطاع الثالث غير الربحي، بما يعكس دورها الوطني والإنساني الفاعل.
وقد تبنت الشركة على مدى عقود طويلة سلسلة من المبادرات المجتمعية والخيرية، أسهمت في وصول خدماتها لأكثر من 10 ملايين أسرة ومستفيد حتى نهاية عام 2024، من خلال برامج دعم غذائي وصحي وتعليمي مستدامة، ومشاريع تقنية مؤتمتة مكّنت الجمعيات الخيرية من تقديم الدعم المباشر للمستفيدين بسهولة وشفافية.
كما دعمت الشركة العديد من الأنشطة الوطنية والصحية والتوعوية مثل حملات التبرع بالدم، وحملات الفحص الطبي والتطعيم، والتعاون مع الجمعيات المتخصصة مثل جمعية "إشراق" و"حماية المستهلك"، إضافة إلى مبادرات نوعية مثل قسائم زكاة الفطر والأضاحي المؤتمتة والسلال الغذائية الجاهزة التي تخدم آلاف الأسر عبر الجمعيات الخيرية في مختلف مناطق المملكة.
وفي الجانب الأكاديمي، أسهمت أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير في تدريب أكثر من 130 ألف متدرب ومتدربة من أبناء الوطن، في مسارات وبرامج تعليمية وعملية حديثة ومتنوعة تواكب أحدث مستجدات سوق العمل وذلك منذ تأسيسها عام 2000م، كما واصلت الشركة تعزيز شراكاتها المجتمعية مع جمعيات مثل "إنسان" و"تراحم" و"العون الخيرية" و"البر" وغيرها، انطلاقًا من إيمانها بدورها في دعم التعليم والتأهيل وتمكين الأفراد.
واختتمت الشركة تأكيدها على أن هذا التتويج يأتي امتدادًا لنهجها الراسخ في جعل دعم المجتمع هدفًا استراتيجيًا يمثل ركيزة أساسية في رسالتها، حيث خصصت الشركة ما نسبته 6% من صافي دخلها لعام 2023م للمبادرات الاجتماعية، لتواصل مسيرتها في خدمة المجتمع تحت شعارها الدائم: "منكم وفيكم".