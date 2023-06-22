مطار الملك عبدالعزيز بجدة يستقبل 180 حاجًّا من مقدونيا

استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم، 180 حاجًّا من حجاج ضيوف الرحمن القادمين من دولة مقدونيا، وسط تقديم أرقى الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن في مختلف مرافق المطار؛ بما يضمن راحتهم وصحتهم؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين بتوفير أقصى درجات الراحة والوقاية لضيوف الرحمن، وكل ما من شأنه تمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وخشوع.