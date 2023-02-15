لا نريد فللاً على شكل صناديق مضغوطة.. "العقل": نريد خزام والفرسان على نمط مدن الهيئة الملكية في ينبع والجبيل

ويضيف "العقل" قائلا: "وزير الإسكان ذكر أن أسعار الوحدات ستبدأ من 350 ألف ريال وهذه إن تمّت وحتى لو ارتفع السعر إلى 500 ألف فلا مشكلة في ذلك، ولكن لا نريد فللاً على شكل صناديق مضغوطة فمن الأهمية أن تكون ذات مساحات معقولة وتصميم عملي يأخذ بالاعتبار حاجات الأسرة السعودية، ولو أننا أصبحنا نشهد تغيراً في عدد إنجاب الأطفال وأصبحت هذه القضية أكثر تنظيماً ونوعية للأجيال الشابة، وهذا توجه إيجابي يفترض أن تكون الوحدات السكنية الحديثة تراعي هذه التغيرات الاجتماعية. أتذكر قبل سنوات عزوف المواطنين عن شراء أو سكن في شقق، والكل كان يضغط ويتأخر في شراء منزله حتى يتملك فيلا سكنية بمساحة متوسطة أو كبيرة، الآن التوجه للشقق بارتفاع، ولكن أسعارها ارتفعت بشكل مبالغ فيه، إذ تعدت أسعارها قيمة الفلل السكنية. هذه الضواحي السكنية أعتقد أنها سوف يكون لها تأثير قوي على ارتفاع نسبة تملك المنازل بالمملكة خاصة مع تنفيذ جيد لها وبأسعار معقولة للجميع وخاصة للطبقات التي مداخيلها الاقتصادية متدنية".