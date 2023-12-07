القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة عيسى بن مبارك بن حمد آل خليفة

وقال الملك: "علمنا بنبأ وفاة معالي الشيخ عيسى بن مبارك بن حمد آل خليفة -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، "إنا لله وإنا إليه راجعون".