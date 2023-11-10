إثيوبيا تدعو الجهات الزراعية والاستثمارية والتجارية السعودية إلى استغلال الفرص لديها

أكّد "أبي أحمد علي" رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية، في كلمته التي ألقاها خلال القمة السعودية الأفريقية في الرياض، اليوم؛ أن هذه القمة تمثل لحظة تاريخية مهمة في العلاقات السعودية الأفريقية، وتتيح فرص إمكانات تعاون المملكة العربية السعودية مع الدول الأفريقية.
واستعرض العلاقات التاريخية الممتدّة منذ عقود بين المملكة وجمهورية إثيوبيا، والتقارب بين الجزيرة العربية والقارة الأفريقية وازدهارها؛ مما أوجد علاقات مشتركة ثابتة، منوهًا إلى التزام المملكة العربية السعودية بتنمية الاستثمار في القارة الأفريقية، خاصة الاستثمار في الطاقة المتجددة والبنى التحتية والزراعة والقطاع الصحي والتعليم، وسعيها في استمرار العلاقات الاقتصادية التي أسهمت في التنمية الاجتماعية الأفريقية.
وأشاد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديموقراطية، برؤية المملكة 2030 التي تسهم في تطوير التناغم مع الدول الأفريقية، وتسعى إلى تحقيق المنافع الاقتصادية والتجارية، متطرقًا إلى أهمية استمرار سلاسل الإمداد العالمية وآثار ركائزها الخمس الأساسية، مبينًا أن القطاع الزراعي في إثيوبيا يعدُّ من أهم ركائزها الاقتصادية.
ودعا "أبي أحمد" الجهات الزراعية والاستثمارية والتجارية في المملكة، إلى الاستفادة من المبادرات والمساحات الزراعية الإثيوبية البالغة 6 ملايين هكتار، والاستفادة من العمل في قطاع المواشي والألبان، وتطوير البرامج الكفيلة لتسهيل التعاون بين هذه الجهات في المملكة وإثيوبيا، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك في استكشاف مجالات أخرى للتعاون وتحقيق الغايات الاستراتيجية المنشودة بين المملكة وأفريقيا، مبديًا استعدادَ والتزام بلاده للعمل مع المملكة، والتعاون عن كثب لتحقيق النفع المشترك، وتقوية العلاقات بينهما.