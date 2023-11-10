إثيوبيا تدعو الجهات الزراعية والاستثمارية والتجارية السعودية إلى استغلال الفرص لديها

ودعا "أبي أحمد" الجهات الزراعية والاستثمارية والتجارية في المملكة، إلى الاستفادة من المبادرات والمساحات الزراعية الإثيوبية البالغة 6 ملايين هكتار، والاستفادة من العمل في قطاع المواشي والألبان، وتطوير البرامج الكفيلة لتسهيل التعاون بين هذه الجهات في المملكة وإثيوبيا، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك في استكشاف مجالات أخرى للتعاون وتحقيق الغايات الاستراتيجية المنشودة بين المملكة وأفريقيا، مبديًا استعدادَ والتزام بلاده للعمل مع المملكة، والتعاون عن كثب لتحقيق النفع المشترك، وتقوية العلاقات بينهما.