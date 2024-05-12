شاهد.. "برج المرقب العملاق" تحفة معمارية وتاريخ عريق يعانق السماء بـ"مدينة رغبة"

ويتميز البرج بميزات عدة، خاصة به، منها دقة تنفيذه وجودة بنائه، ومنها صغر دائرة البناء مع الارتفاع الشاهق، فلم يضخم مبناه بالرغم من علوه، كما تناسقت قصباته المركبة على بعضها على هيئة أسطوانات، يقل حجمها وسعتها ومواد البناء فيها كلما ارتفع البناء إلى الأعلى.

والبرج ذو شكل أسطواني مقسم إلى ستة أجزاء، ويبلغ طوله 25 مترًا تقريبًا، ويبلغ قطره في الأسفل نحو 4.5 متر، ثم يقل مع كل علو حتى يصل في نهايته إلى نحو المتر تقريبًا.

وباب البرج في أسفله من الجهة الشرقية جهة البلدة. ولعل الحكمة من وجوده في الجهة الشرقية لأجل الدخول أو الخروج منه بشكل آمن، أو لأجل أن يتمكن الأهالي من مراقبة الباب.