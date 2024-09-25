نزال ملاكمة موسم الرياض في ويمبلي.. بصمة سعودية في عالم الأرقام القياسية

وأوضح السيد يوسف شربتلي، الرئيس التنفيذي لديجيتكت: "عقب لقائه بالمستشار تركي آل الشيخ في حفل نزال ويمبلي، أن الرياضة تعتبر عالمًا مثيرًا مليئًا بالإنجازات والتحديات؛ ولكن في بعض الأحيان يظهر شخص يلفت الأنظار بإنجازاته الباهرة وإسهاماته الكبيرة في تطوير هذا المجال. هذا هو تركي آل الشيخ، الشخصية البارزة التي استطاعت ترسيخ بصمتها في عالم الرياضة ونزالات الملاكمة في ويمبلي، لندن.