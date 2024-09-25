نزال ملاكمة موسم الرياض في ويمبلي.. بصمة سعودية في عالم الأرقام القياسية

سجلت فعالية موسم الرياض رقمًا قياسيًّا في بريطانيا، بعد أن حضرها 98.128 شخصًا، محطمة الرقم القياسي البريطاني عبر حفل نزال تاريخي Riyadh Season Card Wembley Edition بدأ بالسلام الوطني السعودي بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وعدد كبير من نجوم الرياضة والفن ورجال الأعمال والإعلاميين.
وأوضح السيد يوسف شربتلي، الرئيس التنفيذي لديجيتكت: "عقب لقائه بالمستشار تركي آل الشيخ في حفل نزال ويمبلي، أن الرياضة تعتبر عالمًا مثيرًا مليئًا بالإنجازات والتحديات؛ ولكن في بعض الأحيان يظهر شخص يلفت الأنظار بإنجازاته الباهرة وإسهاماته الكبيرة في تطوير هذا المجال. هذا هو تركي آل الشيخ، الشخصية البارزة التي استطاعت ترسيخ بصمتها في عالم الرياضة ونزالات الملاكمة في ويمبلي، لندن.
وأضاف أن تركي آل الشيخ استطاع أن يحقق إنجازات عظيمة في عالم الترفيه والرياضة من خلال تنظيمه لنزالات مميزة وبطولات مثيرة، نجح في جذب الجماهير وجعل ويمبلي وجهة مفضلة لعشاق الرياضة في جميع أنحاء العالم.