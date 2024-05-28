"الخريف" يزور ميناء روتردام بهولندا.. ويبحث تعزيز التعاون مع الشركات الهولندية

واس- أمستردام: زار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف ميناء روتردام الهولندي، وبحث في لقاء مع هيئة الميناء؛ تعزيز التعاون المشترك في مجال الخدمات اللوجستية، واستكشاف الفرص التي توفرها المملكة في هذا القطاع، إضافة إلى مناقشة الدور الذي يمكن أن تلعبه المملكة كمورد إستراتيجي للمعادن الحيوية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، انطلاقاً من موقعها كنقطة وصل بين الشرق والغرب.