"أمين جازان" يتفقد مشاريع فيفاء البلدية ويناقش سبل تطوير العمل وتذليل الصعوبات

تفقّد أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني، اليوم، المشاريع البلدية بمحافظة فيفاء، في إطار الجولات التي يقوم بها للبلديات التابعة للأمانة في مختلف محافظات ومراكز المنطقة.
ووقف أمين المنطقة خلال الجولة، على سير العمل بالمشاريع البلدية، مستعرضًا مع رئيس البلدية كافة الموضوعات والخدمات التي تقدمها لأبناء المحافظة والقرى التابعة لها.
وبحث "الغزواني" السبل الكفيلة بتذليل المعوقات والعقبات التي تعترض عمل البلدية والمشروعات التابعة لها، بما يحقّق أعلى معايير الجودة وتنفيذها وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك.
واختتم أمين المنطقة جولته باجتماع مع محافظ فيفاء صالح القحطاني ومشايخ وأعيان المحافظة وبحث احتياجات المحافظة من الخدمات والمشروعات البلدية.