"أمين جازان" يتفقد مشاريع فيفاء البلدية ويناقش سبل تطوير العمل وتذليل الصعوبات

تفقّد أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني، اليوم، المشاريع البلدية بمحافظة فيفاء، في إطار الجولات التي يقوم بها للبلديات التابعة للأمانة في مختلف محافظات ومراكز المنطقة.