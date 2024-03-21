أمين الطائف يقف على إنتاج مشتل أمانة الطائف الرئيسي ويوجه بدعم المبادرات الخضراء

وقامت إدارة المشاركة المجتمعية بالتعاون مع الجمعيات غير الربحية والمتطوعين في مبادرات التشجير والتخضير خلال الفترة الماضية، سعيًا لزيادة المساحات الخضراء في المدينة، بما يعزز جودة الحياة.. وقام المشتل بتوزيع أعداد من الشتلات مجانًا على الأفراد لتشجيع الزراعة المنزلية، وحث المواطنين على تشجير أفنية ومحيط منازلهم، وتزويدهم بالشتلات المناسبة، إلى جانب توزيع شتلات زراعية مختلفة على الجهات الحكومية والمدارس والمجمعات التعليمية؛ في خطوة تهدف لرفع مستوى الوعي البيئي لدى النشء الذين يعول عليهم في جهود الارتقاء البيئي.