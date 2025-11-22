نيابةً عن ولي العهد.. وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في افتتاح قمة دول مجموعة العشرين

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –، ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وفد المملكة المشارك في الجلسة الافتتاحية لقمة قادة دول مجموعة العشرين (G20)، المنعقدة في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا.