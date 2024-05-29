الطائرات هي الأكثر أمانًا.. "عساس": احتمالات وقوع حوادث تحطم الطائرات تقل بنسبة 200 مرة مقابل حوادث الطرق

وفي مقاله "الطائرات.. أكثر وسائل النقل أمانًا" بصحيفة "المدينة"، يقول "عساس": "تُعتبر وسائل النقل والمواصلات من مركبات، وقطارات، وسفن، وطائرات؛ من الركائز الأساسية التي قامت عليها العديد من الحضارات الإنسانية عبر العصور؛ وذلك لأهميتها في حركة الناس، ونقل البضائع وفي الأزمات، إضافة لربط المدن والقارات بعضها البعض.. ولا شك أن وسيلة النقل الجوي تعتبر من أسرع وأكثر وسائل النقل أمانًا، مقارنةً بوسائل النقل الأخرى، فعلى سبيل المثال، من النادر أن تجد شخصًا لم يكن عُرضة لحادث سيارة، بسيطًا كان أم كارثيًّا، وحتى قديمًا قبل اختراع العجلة، والآلة البخارية، عندما كانت الحيوانات تُستخدم كوسيلة للتنقل بين المدن والقرى؛ لم يَسلم الناس وقتها من الحوادث المميتة، نتيجة سقوطهم من على ظهورها".