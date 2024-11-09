''ابن عياف'' يرعى توقيع اتفاقيتين للمعهد العربي لإنماء المدن في المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة

رعى الأمير الدكتور فيصل بن عياف، أمين منطقة الرياض، رئيس المعهد العربي لإنماء المدن، توقيع المعهد مذكرتي تفاهم تهدفان إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات التنمية الحضرية المستدامة وتبادل الخبرات بين المدن العربية والأوروبية. حيث وقع المعهد العربي لإنماء المدن على اتفاقيّة تعاون مع منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية (Metropolis)، وذلك لتعزيز التعاون في مجالات البحث، وبناء القدرات، وتقديم الخدمات الاستشارية، وتنظيم الفعاليّات التدريبية للمدن العربية، وذلك خلال إقامة المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر WUF12 الذي أُقيم في القاهرة.