''ابن عياف'' يرعى توقيع اتفاقيتين للمعهد العربي لإنماء المدن في المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة

رعى الأمير الدكتور فيصل بن عياف، أمين منطقة الرياض، رئيس المعهد العربي لإنماء المدن، توقيع المعهد مذكرتي تفاهم تهدفان إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات التنمية الحضرية المستدامة وتبادل الخبرات بين المدن العربية والأوروبية. حيث وقع المعهد العربي لإنماء المدن على اتفاقيّة تعاون مع منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية (Metropolis)، وذلك لتعزيز التعاون في مجالات البحث، وبناء القدرات، وتقديم الخدمات الاستشارية، وتنظيم الفعاليّات التدريبية للمدن العربية، وذلك خلال إقامة المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر WUF12 الذي أُقيم في القاهرة.
وقع الاتفاقيّة كل من السيد جوري باكير، الأمين العام لمنظمة Metropolis، والدكتور أنس المغيّري، المدير العام للمعهد العربي لإنماء المدن.
وتتضمن الاتفاقيّة عدة مبادرات منها تبادل الخبرات والسياسات الحضرية، وتنظيم منتدى الاستثمار في إطار "حوار المدن العربية الأوروبية" المزمع عقده في الرياض في مايو 2025، إضافة إلى إقامة ندوة حول المدن الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن السياق العالمي.
كما رعى توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين المعهد العربي لإنماء المدن ومنصة بلاتفورما (Platforma) ومركز الحكم المحلي المبتكر(CILG-VNGI)، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المدن العربية والأوروبية في مجالات التنمية الحضرية والإدارة المحلية. وقع الاتفاقيّة الدكتور أنس المغيّري عن المعهد العربي لإنماء المدن، والسيد بوريس تونهاوسر، المدير التنفيذي لمنظمة Platforma، والدكتورة نائلة عكرمي، المديرة العامة لمركز CILG-VNGI.
وكان ذلك بحضور عددٍ من الأمناء الأوروبيين والعرب، حيث مثل الجانب الأوروبي السيدة شارون دايكسما رئيسة الوفد الهولندي رئيسة اتحاد البلديات الهولندية عمدة مدينة أوتريخت، ورئيس الوكالة الدولية لاتحاد البلديات السويدية السيد رايان نوكس، ومدير عام اتحاد البلديات والأقاليم الأوروبية السيد بوريس تاونهاوزر، فيما حضر من الجانب العربي محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم خليل ومعالي عمدة نواكشوط السيدة فاطمة عبدالمالك.
وتأتي هذه الشراكات في إطار مبادرة "حوار المدن العربية الأوروبية"، التي تنطلق نسختها الأولى في الرياض في مايو 2025، وتهدف إلى تعزيز التعاون الحضري وتنظيم منتديات استثمارية تجمع المدن العربية والأوروبية لتحقيق التنمية المستدامة، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من جودة الحياة في المدن العربية.