إنقاذ حياة وافد تعرض لحادث مروع في بريدة.. بعد تركيب دعامة شريانية

أنقذ فريق جراحة الأوعية الدموية في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة بمشاركة فريق من قسمي التخدير والأشعة بالمستشفى حياة مريض يبلغ من العمر 67 عامًا بنجلاديشي الجنسية، عقب تعرضه لحادث مروري مروع تسبب له بإصابات بليغة في الصدر والبطن، وكسور في الأطراف السفلية، وقطع جزئي في الشريان الأورطي الصدري.