"الأرصاد" يُنبّه 11 منطقة: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على أضم وميسان والعرضيات، وأمطارًا خفيفة على الطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس.