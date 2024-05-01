"الأرصاد" يُنبّه 11 منطقة: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة (مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان والشمالية والشرقية وتبوك ونجران والباحة وحائل والجوف).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة حائل تشهد رياحا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق وحائل والشنان وبقعاء وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على أضم وميسان والعرضيات، وأمطارًا خفيفة على الطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أمطارًا غزيرة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وانعدام في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الجوف رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس. وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة رفحاء وطريف والعويقيلة وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العلا والعيص وخيبر والحناكية والمدينة المنورة والرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الخميس.
وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وانعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الخميس.
كما تشهد منطقة تبوك رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البدع والوجه وأملج وحقل وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الخميس.