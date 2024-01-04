اندفاع سيبيري.. "العصيمي" عن "الأجواء الباردة": تزداد شدتها بهذا الموعد وهذه مناطقها

قال الباحث في علم المناخ، العضو المؤسس لجمعية الطقس والمناخ في السعودية عبدالله العصيمي: إن الأجواء الباردة تزداد شدة الأسبوع المقبل من السبت حتى صباح الثلاثاء نتيجة الاندفاع السيبيري على إيران.
وأوضح "العصيمي"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الموجة الباردة تتركز أكثر على الحدود الشمالية والكويت وحفر الباطن والصمان وسدير والزلفي والرياض والوشم والدوادمي وأجزاء من القصيم ونجران ومرتفعات عسير والباحة.
وأشار إلى أن الموجة الباردة "تختلف عن الأجواء الحالية بسبب تزامنها مع صفاء السماء ونزول سريع لدرجات الحرارة خلال الليل، مع احتمال تسجيل الصفر المئوي في بعض المناطق، والله أعلم".