اندفاع سيبيري.. "العصيمي" عن "الأجواء الباردة": تزداد شدتها بهذا الموعد وهذه مناطقها

وأشار إلى أن الموجة الباردة "تختلف عن الأجواء الحالية بسبب تزامنها مع صفاء السماء ونزول سريع لدرجات الحرارة خلال الليل، مع احتمال تسجيل الصفر المئوي في بعض المناطق، والله أعلم".