نائب رئيس وزراء الجبل الأسود: الشراكة مع السعودية محط اهتمام أغلب الدول في العالم

التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالعاصمة بودغوريتشا، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار بالجبل الأسود آروين إبراهيموفيتش.
وأكد اعتزاز المملكة بعلاقات الصداقة والتفاهم مع حكومة الجبل الأسود، والسعي الدائم لتحقيق مزيد من التعاون فيما يحقق المصالح المشتركة، مستعرضًا الجهود التي تبذلها القيادة في تعميق الشراكات مع الدول في العالم في مختلف المجالات.
من جهته، أكد نائب رئيس وزراء الجبل الأسود أهمية الزيارة لبلاده، وقال: "المملكة بلد مؤثر ومحرك للاقتصاد العالمي، والشراكة مع المملكة محط اهتمام أغلب الدول في العالم "، مشيداً بفتح الرحلات المباشرة بين البلدين.
ونوّه إبراهيموفيتش بالجهود التي تبذلها قيادة المملكة في مدّ جسور التواصل الحضاري مع شعوب العالم من خلال الاتفاقيات التي تسهم في تعزيز مبادئ التعايش والتسامح.