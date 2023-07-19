نائب رئيس وزراء الجبل الأسود: الشراكة مع السعودية محط اهتمام أغلب الدول في العالم

وأكد اعتزاز المملكة بعلاقات الصداقة والتفاهم مع حكومة الجبل الأسود، والسعي الدائم لتحقيق مزيد من التعاون فيما يحقق المصالح المشتركة، مستعرضًا الجهود التي تبذلها القيادة في تعميق الشراكات مع الدول في العالم في مختلف المجالات.