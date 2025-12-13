"الخثلان": تحديد مواضع أسئلة الاختبارات خيانة صريحة وفساد تعليمي.. ويجب محاربة فاعله ورفع أمره للجهات المختصة

وبيّن "الخثلان" أن المسألة فيها تفصيل؛ فإذا قام المعلم بتحويل المقرر العلمي إلى أسلوب سؤال وجواب بهدف تقريب المادة العلمية للطلاب دون الإخلال بمحتواها الكامل، فلا حرج في ذلك، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب معمول به في عدد من الجامعات والكليات المرموقة، بل إن النبي ﷺ كان يستخدم أسلوب السؤال والجواب أحيانًا في التعليم، مثل قوله: "أتدرون من المفلس؟" و"أتدرون ما الغيبة؟".