استراتيجية التقنية الحيوية.. صحة السعوديين وتلبية احتياجاتهم أولوية قصوى لقيادة المملكة

وللمملكة نجاحات مشهودة في البحث والتطوير الرائد في علم الجينوم، وكذلك تمتلك إمكانات كبيرة للمضي قدمًا في هذا المجال، مما يسهم في الوصول إلى حلول طبية مبتكرة وتطورات كبيرة في مجال الرعاية الصحية، حيث يتطلب الأمر حوالي 100% من تحليل التسلسل الجيني للاختبارات الوراثية من قبل مختبرات معتمدة في المملكة.