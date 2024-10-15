تجاوزوا 200 ساعة تطوعية.. مدير "صحة الطائف" يُكَرّم 10 من المتطوعين والمتطوعات

كرّم الدكتور سمير الشهراني، مدير فرع وزارة الصحة بمحافظة الطائف اليوم، 10 من المتطوعين والمتطوعات، الذين تجاوزت ساعاتهم التطوعية 200 ساعة.
واستطاعت إدارة التطوع الصحي بفرع الوزارة، طرح عدد 31 فرصة تطوعية خلال التسعة الأشهر الماضية للعام الحالي 2024، تطوع بها 932 متطوعًا؛ حيث بلغ عدد الذكور 655 متطوعًا بنسبة 70%؛ فيما بلغ عدد الإناث 277 متطوعة بنسبة 30%، محققةً 36093 ساعة تطوعية استفاد منها 890259 مستفيدًا بقيمة اقتصادية تُقَدر بأكثر من 2 مليون ريال.
وأوضح مدير وحدة التطوع الصحي بفرع وزارة الصحة سراج الحميدان، أن الإدارة استطاعت استقطاب العديد من المتطوعين الصحيين الذين يقدمون الخدمات من خلال الفرص التي يتم طرحها من خلال منصة التطوع الصحي سواءً خدمات وقائية أو خدمات مساندة.