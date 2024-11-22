نجاح عملية جراحية معقدة لاستئصال تضخم بالغدة الدرقية بالطائف

أنقذ فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي حياة امرأة، تبلغ من العمر 40 عامًا؛ كانت تعاني تضخمًا حادًّا في الغدة الدرقية، أدى إلى صعوبات تنفسية خطيرة.
ووصلت المريضة إلى قسم الطوارئ في حالة اختناق شديد؛ ما استدعى وضعها على جهاز التنفس الصناعي بقسم العناية المركزة فورًا.
الفحوصات الطبية والأشعة كشفت عن تضخُّم كبير بالغدة الدرقية مع امتداد إلى الجزء العلوي من التجويف الصدري، واعوجاج في القصبة الهوائية.
وقد تم إجراء عملية جراحية للمريضة بنجاح تام؛ واستطاعت التنفس بشكل طبيعي بعد فصلها عن جهاز التنفس الصناعي، وغادرت المستشفى في اليوم السادس بعد الجراحة دون أية مضاعفات.
وتواصل المريضة متابعة حالتها الصحية عبر العيادات الخارجية، التي أكدت تحسُّن حالتها الصحية بشكل كامل.