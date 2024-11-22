نجاح عملية جراحية معقدة لاستئصال تضخم بالغدة الدرقية بالطائف

أنقذ فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي حياة امرأة، تبلغ من العمر 40 عامًا؛ كانت تعاني تضخمًا حادًّا في الغدة الدرقية، أدى إلى صعوبات تنفسية خطيرة.