المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الإلكتروني 2022 يوصي بخطة للتحصين الفكري

وتضمن البيان الختامي للمؤتمر، توصيةً بإعداد خُطَّةٍ عِلْمِيَّةٍ شاملةٍ مُتكامِلةٍ للتَّحصين الفكري من الإرهابِ الإلكترونيّ وإنشاء مراكز بحثية مختصة في مجال التطرف العقدي والإرهاب الإلكتروني ودراسة أسبابه وأهدافه وسبل مواجهته وتكثيف الجهود في نشر العقيدة الصحيحة في المجتمعات الإسلامية وتفعيل دور الدعاة والمرشدين والخطباء والأكاديميين ووحدات التوجيه والإرشاد في الجامعات، والقائمين على وسائل الإعلام المختلفة، ولا سيما الإعلام التقني، بتعزيز وتنمية الرقابة الذاتية لدى الشباب المسلم؛ لما لها من أثر عظيم في التحصين من الإرهاب الإلكتروني.