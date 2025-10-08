لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية تدشّن مبادرة التوعية المصرفية مع الأكاديمية المالية وتشارك بجناح توعوي في ملتقى الأكاديمية المالية 2025

دشّنت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية اليوم الأربعاء "مبادرة التوعية المصرفية وتنمية الكفاءات الوطنية" مع الأكاديمية المالية، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى الأكاديمية المالية 2025، الذي يُقام تحت رعاية معالي الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية.
ومثّلت اللجنة في توقيع المبادرة سعادة الأستاذة رابعة بنت محمد الشميسي، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، فيما مثّل الأكاديمية المالية سعادة الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان، الرئيس التنفيذي للأكاديمية.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز الثقافة المصرفية في المجتمع السعودي، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنفيذ برامج مشتركة تخدم المجتمع المحلي والاقتصادي والمالي، وتسهم في تنمية رأس المال البشري، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكدت الشميسي أن تدشين المبادرة مع الأكاديمية المالية يأتي امتدادًا لجهود لجنة الإعلام والتوعية المصرفية لتعزيز التكامل بين الجهات العاملة في القطاع المالي، بما يسهم في تنمية رأس المال البشري ودعم المبادرات الوطنية في مجال الوعي المالي.
وأضافت أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية نحو تطوير برامج مشتركة تُسهم في إثراء المعرفة المالية، وتوسيع نطاق التعاون لتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع والقطاع المالي على حد سواء.
كما تشارك اللجنة في فعاليات الملتقى من خلال جناح تعريفي يسلّط الضوء على أبرز مبادراتها وبرامجها التوعوية في مجالات الوعي المالي والمصرفي، ويستعرض جهود البنوك السعودية في تمكين المجتمع وتعزيز الثقافة المالية للأفراد، إلى جانب عرض المواد التوعوية والتفاعلية الموجّهة لمختلف الفئات.
ويُعد ملتقى الأكاديمية المالية أحد أبرز المنصات المتخصصة في القطاع المالي، حيث يجمع قادة المؤسسات المالية وكبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء لمناقشة أبرز الاتجاهات في الصناعة المالية، وتبادل الرؤى حول أفضل الممارسات التي تسهم في النمو المستدام وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع المالي.