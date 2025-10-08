لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية تدشّن مبادرة التوعية المصرفية مع الأكاديمية المالية وتشارك بجناح توعوي في ملتقى الأكاديمية المالية 2025

وأضافت أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية نحو تطوير برامج مشتركة تُسهم في إثراء المعرفة المالية، وتوسيع نطاق التعاون لتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع والقطاع المالي على حد سواء.