"هيئة الترفيه" تمكّن 28 مشروعًا في القطاع وتحوّل الأفكار الناشئة إلى مشروعات رائدة

وكانت "المسرعة" حققت عددًا من المنجزات التي تُسهم في رفع الكفاءات والقدرات المحلية عبر المساهمة في تسريع نمو المشروعات، وتسهيل دخولها إلى السوق، من خلال معسكرات تدريبية، ولقاءات تعريفية، شملت 48 متحدثًا في 34 ورشة عمل، و22 لقاءً حواريًّا، وأكثر من 300 ساعة إرشادية و30 ساعة استشارية، و28 مشروعًا يتقاسمها 50 رائدًا ورائدةً للأعمال.