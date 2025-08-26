227 مليون ريال لتنفيذ 13 مشروعًا لتطوير الطرق في 45 بلدية بالرياض

في خطوة لافتة، أعلنت أمانة منطقة الرياض إطلاق 13 مشروعًا تطويريًا جديدًا للطرق، موزعة على 45 بلدية في مختلف المحافظات والمراكز، بتكلفة إجمالية بلغت 227 مليون ريال، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الطرق المحلية والتجميعية، وتسهيل الحركة المرورية، وتعزيز البنية التحتية.
وأوضحت الأمانة أن هذه المشاريع تشمل تنفيذ 61 مخططًا هندسيًا، دعمًا لمسيرة التنمية الحضرية وتحسين مستوى الخدمات البلدية، وتوفير بيئة آمنة وملائمة للتنقل، إلى جانب دعم النمو العمراني المتسارع في المنطقة.
وتغطي الأعمال مواقع متعددة في عدد من المحافظات، منها: الخرج، الدلم، الحوطة، الحريق، رماح، العيينة والجبيلة، الدرعية، حريملاء، المزاحمية، ضرماء، ساجر، القويعية، الجلة وتبراك، الرويضة، المجمعة، الأرطاوية، الغاط، الزلفي، الأحمر، الهدار، البديع، الحيانية والبرك، الأفلاج، القصب، مرات، أشيقر، وشقراء.
وبيّنت الأمانة أن التنفيذ يجري وفق جدول زمني مدروس يُراعي احتياجات كل بلدية والتوزيع الجغرافي، مع الاعتماد على تقنيات رقمية حديثة، تشمل نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والخرائط التفاعلية، والتصوير الجوي، لضمان جودة التنفيذ ودقة المتابعة الميدانية.
وأكدت الأمانة التزامها بالمعايير الفنية والهندسية بما يحقق التكامل بين الأحياء السكنية وشبكات الطرق، ويدعم التنمية الحضرية المتوازنة في مختلف أنحاء المنطقة.
وتندرج هذه المشاريع ضمن الخطط الاستراتيجية لأمانة الرياض لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات البلدية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو مدن مزدهرة ومستدامة تعزز جودة الحياة.