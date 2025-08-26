227 مليون ريال لتنفيذ 13 مشروعًا لتطوير الطرق في 45 بلدية بالرياض

وتغطي الأعمال مواقع متعددة في عدد من المحافظات، منها: الخرج، الدلم، الحوطة، الحريق، رماح، العيينة والجبيلة، الدرعية، حريملاء، المزاحمية، ضرماء، ساجر، القويعية، الجلة وتبراك، الرويضة، المجمعة، الأرطاوية، الغاط، الزلفي، الأحمر، الهدار، البديع، الحيانية والبرك، الأفلاج، القصب، مرات، أشيقر، وشقراء.