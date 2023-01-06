هاتف HONOR X9a مصدر القوة المرتقب.. بشاشة العرض المُنحنية الفائقة والبطارية طويلة الأمد

أعلنت العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا HONOR ، اليوم، عن إطلاقها المُرتقب لهاتف HONOR X9a في السوق السعودي.
وسيُقدم الهاتف الذي يُعد إضافة لسلسلة HONOR X Series أفضل مرئيات وأداء في السوق مع شاشة العرض المنحنية AMOLED 120 هرتز، إلى جانب سعة التخزين الكبيرة بسعة 256 جيجابايت، والبطارية المتينة عالية السعة، وسيكون كل ذلك في جسم رفيع يتناسب مع حجم جيبك.
وصُنع هاتف HONOR X9a من أجل جعل التكنولوجيا أكثر سهولة للمُستخدمين في جميع أنحاء العالم بفضل تصنيعه الموثوق به، وذلك بسعر مُناسب في مُتناول اليد.
وتوّفر الشاشة الرائدة في فئتها من هاتف HONOR X9a تجربة مشاهدة غامرة، سواء في سيناريوهات الترفيه أو العمل أو الدراسة، وذلك بفضل شاشة AMOLED المنحنية بزاوية 45 درجة مقاس 6.67 إنش من HONOR X9a، الحواف فائقة النحافة ونسبة الشاشة إلى الجسم التي تبلغ 93٪، والزجاج المقوى المنحني المتين.
وقد أخذت شاشة HONOR X9a الكاميرا الدائرية الأيقونية نفسها لسلسلة Magic الرائدة، فالهاتف يمتلك تصميم كاميرا الـ Dynamic Eye المُتماثلة في الخلف، الأمر الذي يجعل الهواتف ذات التصاميم الرائعة في مُتناول يد الجميع.
وتدعم شاشة العرض من هاتف HONOR X9a مُعدل تحديث 120 هرتز، كما يتضمن تقنية تعتيم الشاشة PWM الرائدة في الصناعة بمُعدل 1920 هرتز، وهي المعنيّة بتقليل وميض الشاشة، وتخفيف إجهاد العين التي تنتج من الاستخدام المُطوّل للهاتف.
أما دقة الشاشة فتبلغ 2400x1080 بكسل، وتدعم شاشة العرض ما يزيد عن 1.07 مليون لون ونطاق لوني واسع 100% DCI-P3، مما يجعل شاشة HONOR X9a قادرة على تقديم مرئيات بألوان زاهية ووضوح مُتناهي، ولذلك فإن الهاتف مثالي لمُشاهدة الصور، الفيديوهات، الأفلام وغير ذلك الكثير.
ويعدّ أداء الهاتف هو الأساس الذي ينبني عليه تجربة المستخدم الناجحة، ولذلك، فإن هاتف HONOR X9a مُزوّد فقط بأكثر ترقيات البرمجيات والأجهزة المُناسبة للجمهور والتي تُلبي احتياجاتهم وتُناسب عاداتهم وتفضيلاتهم، وهذه التقنيات الحديثة تُعد بمثابة تحدي للصناعة بالكامل.
ويأتي هاتف HONOR X9a مع سعة داخلية كبيرة تبلغ 256 جيجابايت. الأمر الذي يسمح للمُستخدمين بالاحتفاظ بكل المحتوى الذي يوّدون الاحتفاظ به دون المُساومة بالجودة.
وبفضل البطارية كبيرة السعة التي تبلغ 5100 مللي أمبير، فإن هاتف HONOR X9a يُبقيكم على اتصال طوال اليوم، بل إن الشحنة الواحدة تستمر لمُدة يومين من الاستخدام اليومي، مما يمنحكم تجربة مُستخدم غير مُنقطعة بشكل حقيقي دون أن تقلقوا بشأن نفاد البطارية. 30 دقيقة من الشحن تمنحكم 12.5 ساعة من مُشاهدة الفيديوهات الحيّة، مما يجنب المستخدمين القلق بشأن البطارية المنخفضة.
وبالنسبة للهواتف ذات الحواف المُنحنية، فإنه من الشائع أن يقوم مُستخدميه بلمس حواف الشاشة عن طريق الخطأ، خاصةً عند حملهم للجهاز بيد واحدة. ومع كثرة لمس الشاشة غير المُتعمد، قد يؤثر ذلك على كفاءة الجهاز أو يُحدث فوضى غير مرغوب بها.
ونظرًا لأن هذه مُشكلة تواجه العديد؛ جاء هاتف HONOR X9a بحل مُبتكر من خلال خاصية لمنع لمس الشاشة الغير مُتعمد، وذلك من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ومن أجل تجنيب المُستخدم خُسارة العمليات التي يقوم بها في الخلفية عند التبديل بين التطبيقات، فإن هاتف HONOR X9a مُزوّد بخاصية HONOR RAM Turbo، الذي يُحوّل جزء صغير من مساحة التخزين إلى الذاكرة العشوائية، وتسمح هذه الخاصية لمُستخدمي HONOR الحصول على تجربة أسرع وأكثر سلاسة دون الاضطرار إلى إعادة التشغيل.
قد يحقق هاتف HONOR X9a تجربة ذاكرة وصول عشوائي مكافئة تبلغ 5 جيجابايت إضافية مع تقنية HONOR RAM Turbo.
وفي ظل حرص HONOR على أخذ التجارب التكنولوجية إلى مستويات جديدة؛ فإن خاصية HONOR RAM Turbo تعمل على تحسين استخدام ذاكرة الوصول العشوائي عن طريق ضغط تطبيقات الخلفية، مما يمكّن هاتف HONOR X9a من الإبقاء على المزيد من التطبيقات نشطة في الخلفية دون المساس بالكفاءة.
أما بخصوص التصميم؛ فيأتي هاتف HONOR X9a بثلاثة ألوان مُختلفة وجذّابة، وهُم: الفضي التيتانيوم، الأخضر الزمردي، وأسود مُنتصف الليل.
ومن المُقرر طرح هاتف HONOR X9a في الأسواق السعودية خلال شهر يناير من عام 2023.