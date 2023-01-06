هاتف HONOR X9a مصدر القوة المرتقب.. بشاشة العرض المُنحنية الفائقة والبطارية طويلة الأمد

ومن أجل تجنيب المُستخدم خُسارة العمليات التي يقوم بها في الخلفية عند التبديل بين التطبيقات، فإن هاتف HONOR X9a مُزوّد بخاصية HONOR RAM Turbo، الذي يُحوّل جزء صغير من مساحة التخزين إلى الذاكرة العشوائية، وتسمح هذه الخاصية لمُستخدمي HONOR الحصول على تجربة أسرع وأكثر سلاسة دون الاضطرار إلى إعادة التشغيل.