مؤسسة "سكن" تفوز بجائزة مكة للتميز في العمل الإنساني عن حملة "جود المناطق"

وأوضح "الكريديس" أن حملة "جود الإسكان" حظيت منذ انطلاقتها بدعم مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسموّ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهم الله، واهتمام وتمكين سمو وزير الداخلية وأصحاب السمو أمراء المناطق، والمانحين والشركاء؛ حيث نجحت "جود الإسكان" في المساهمة بتوفير أكثر من 33 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة.