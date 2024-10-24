مؤسسة "سكن" تفوز بجائزة مكة للتميز في العمل الإنساني عن حملة "جود المناطق"

حصدت مؤسسةُ الإسكان التنموي الأهلية "سكن"، جائزةَ مكة للتميز في فرع المسار الإنساني في دورتها الـ16؛ وذلك نظير تميزها في حملة "جود المناطق"، التي أسهمت في توفير أكثر من 4900 وحدة سكنية للأسر الأشدّ حاجة في مختلف مناطق المملكة.
وسلم الجائزةَ نائبُ أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، للأمين العام لـ"سكن" عبد العزيز بن صالح الكريديس، خلال الحفل الذي أقيم مساء 20 ربيع ثان 1446هـ الموافق 23 أكتوبر 2024م، في مدينة جدة، بحضور عددٍ من أصحاب السمو الملكي والمعالي والفضيلة والسعادة والجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
وأعرب الأمين العام لـ"سكن" عبد العزيز الكريديس عن فخره واعتزازه بحصول "سكن" على جائزة مكة للتميز، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس الجهود التي تبذلها المؤسسة في دعم الأسر الأشدّ حاجة من خلال توفير حلول سكنية مستدامة، وبفضل دعم القيادة الرشيدة، والتعاون والتكامل مع الشركاء والمانحين.
أضاف: أنّ تحقيق هذه الجائزة المتفرّدة بمستهدفاتها ومساراتها تحفزنا على المزيد من الابتكار والعطاء في قطاع الإسكان غير الربحي؛ خدمةً لوطننا الغالي، وتحقيقًا لتطلعات قيادتنا الرشيدة وشركائنا، ونحن ملتزمون بمواصلة تقديم الحلول السكنية المبتكرة لتأمين المسكن الملائم للأسر الأشدّ حاجة".
وأوضح "الكريديس" أن حملة "جود الإسكان" حظيت منذ انطلاقتها بدعم مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسموّ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهم الله، واهتمام وتمكين سمو وزير الداخلية وأصحاب السمو أمراء المناطق، والمانحين والشركاء؛ حيث نجحت "جود الإسكان" في المساهمة بتوفير أكثر من 33 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة.
وتعدّ مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" مؤسسة أهلية يرأس مجلسَ أمنائها معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وتسعى إلى تحفيز العطاء والمشاركة المجتمعية؛ من خلال مبادرات مبتكرة من بينها مبادرة "جود الإسكان"، ومبادرة "حل للابتكار الإسكاني"؛ حيث تعمل على زيادة وتمكين قطاع الإسكان غير الربحي لتوفير حلول مستدامة.