"المهندسين" تُطلق الأدلة الاسترشادية لكود البناء السعودي
أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين، بالتعاون مع الجهات المشاركة في اللجنة التنسيقية الدائمة لتطوير قطاع المقاولات، الأدلة الاسترشادية لتعزيز جودة منظومة كود البناء السعودي.
وتُعد هذه الأدلة ضمن مبادرات اللجنة تجاه تطوير قطاع البناء والتشييد في المملكة.
وقال أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف: عملت الهيئة على إعداد الأدلة الاسترشادية بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وذكر أن الأدلة الاسترشادية تهدف إلى تطوير أعمال الكود السعودي للمباني السكنية، إضافةً إلى حرص الهيئة على تقديم أفضل الممارسات والمعلومات التي من شأنها مساعدة أصحاب المكاتب والشركات الهندسية، وشركات المقاولات، والمفتشين والفاحصين مهنياً للإسهام في تطوير أعمالهم الهندسية واستدامتها.
وأوضح العبداللطيف، أن الأدلة الاسترشادية تحتوي على شروحات اللوائح والإجراءات المطلوبة بالإضافة إلى صور ورسومات توضيحية تتوافق مع الممارسات الهندسية، وتتضمن وحدات للقياس ومعادلات رياضية من أجل إثراء المستفيدين من مقدمي الخدمات والممارسين في هذه المجال بالمعرفة اللازمة والإرشاد، وتزويدهم بأدلةٍ تتيح لهم جميع البيانات والإرشادات لدعم المستفيدين ورفع جاهزيتهم في تطبيق متطلبات كود البناء السعودي، مفيداً بأن الهيئة تهدف من خلال هذه الأدلة إلى إنشاء مرجع أساسي يخدم هذا القطاع.
ودعا المكاتب والشركات الهندسية، وشركات المقاولات، والمفتشين والفاحصين، للاطلاع على الأدلة الاسترشادية والاستفادة من الخدمة عبر الرابط التالي: https://saudieng.sa/Arabic/EngineerCorner/Pages/SBC-Guidelines.aspx.