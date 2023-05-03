"المهندسين" تُطلق الأدلة الاسترشادية لكود البناء السعودي

وأوضح العبداللطيف، أن الأدلة الاسترشادية تحتوي على شروحات اللوائح والإجراءات المطلوبة بالإضافة إلى صور ورسومات توضيحية تتوافق مع الممارسات الهندسية، وتتضمن وحدات للقياس ومعادلات رياضية من أجل إثراء المستفيدين من مقدمي الخدمات والممارسين في هذه المجال بالمعرفة اللازمة والإرشاد، وتزويدهم بأدلةٍ تتيح لهم جميع البيانات والإرشادات لدعم المستفيدين ورفع جاهزيتهم في تطبيق متطلبات كود البناء السعودي، مفيداً بأن الهيئة تهدف من خلال هذه الأدلة إلى إنشاء مرجع أساسي يخدم هذا القطاع.