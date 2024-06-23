"الإرشاد الزراعي": "حلم الغبار" أو الأكاروس من أخطر الآفات التي تصيب "التمور"

أوضح "الإرشاد الزراعي" أن "حلم الغبار" أو الأكاروس من أخطر الآفات التي تُصيب محصول التمور، وتقلل من جودة المحصول والقيمة التسويقية للثمار.
وأكّد المهندس عبدالرحمن المسند؛ أن المكافحة بالمبيدات المتخصّصة تحدُّ من أضرار هذه الآفة الخطيرة.
وحذّر "المسند"؛ من أن الإصابة الشديدة قد تؤدي إلى فقد المحصول بالكامل، حيث تصبح الثمار مشوّهة، وتكون غير قابلة للأكل.
وأضاف، أن الإصابة تبدأ من مرحلة العقد حتى مرحلة التمور، وتزداد الإصابة أحياناً في المناطق الجافة والحارة.
ويمكن التعرُّف على الأكاروس أو الغبير من خلال النسيج العنكبوتي الذي ينسجه الحلم، والذي يتجمّع عليه الغبار المتطاير؛ لذا يلزم الرش في البداية لمنع انتشاره على الثمار.