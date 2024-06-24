خلال أسبوع.. "المرور" تضبط 746 دراجة آلية مخالفة بمناطق المملكة

نجحت الإدارة العامة للمرور في ضبط 746 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة ضمن حملاتها الميدانية في جميع إدارات المرور خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 حتى السبت 22 يونيو 2024م.
وجاءت محافظة جدة في المقدمة، بإجمالي 402 مخالفة، ثم الرياض بواقع 149 مخالفة، والمدينة المنوّرة 51، والعاصمة المقدّسة 31، ثم عسير 29 مخالفة.
وأضافت، أن نتائج الحملة في باقي الإدارات جاءت كالتالي: جازان 25 مخالفة، وحائل 17 مخالفة، ونجران 14 مخالفة، والحدود الشمالية 11 مخالفة، والشرقية 10، والجوف 4 مخالفات.
وأهابت الإدارة بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.