"إثراء" يفتح باب التسجيل في مبادرة الشرقية تبدع بنسختها الخامسة

وتأتي المبادرة عطفًا على ما تملكه المنطقة الشرقية من موروث هائل من الثقافة والفنون، التي يمكن استثمارها في صناعات إبداعية مجدية اقتصاديًا تثري القطاع وتُسهم في دفع عجلته واستدامة مخرجاته، كما تأتي لتكون أداة تحويلية تعمل على تغيير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية كون الاقتصاد الإبداعي يشكل مصدرًا من مصادر التقدم الاقتصادي.