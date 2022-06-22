5 فعاليات تستهوي عشاق المغامرات البحرية في "موسم جدة"

وتعد "جدة ويفز" إحدى مناطق الفعاليات البحرية التي تتميز بتنوع الخيارات فيها، وتتعدد فعالياتها وأنشطتها البحرية التي تتيح للزائر الاستمتاع بتجربة الأنشطة المائية الحماسية، والاستمتاع بأجواء البحر، ويحرص كثير من الشباب على تجربتها بشكل جماعي لمزيد من المتعة، كما خصصت أيام للشابات لقضاء أجمل الأوقات البحرية هناك وتجربة الرياضات المحببة لديهن.