"السحيباني": دعم السعودية للشعب الفلسطيني ينبع من إيمانها بأهمية قضيتهم العادلة

وافتتح "السحيباني" الذي ترأس هذا الاجتماع بحضور الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، كلمة المملكة، مشيراً إلى أن ما حصل قبل أيام في القدس الشريف من اقتحام لباحات المسجد الأقصى المبارك من لدن المتطرفين الإسرائيليين أيًا كانت صفتهم لا يمكن أن يرى في معزل عن الأحداث التي وقعت قبل عقدين من الزمن حينما قام مسؤول إسرائيلي كبير بمثل ذلك، ما أدى إلى مقتل المئات من الأشقاء الفلسطينيين إثر تفجر الانتفاضة الفلسطينية الثانية.