العالمي يزيد الراجحي يطمح لتحقيق إنجاز جديد في باها إسبانيا

"ستكون هذه مشاركتي الخامسة في مسيرتي الاحترافية، ونحن على أتم الاستعداد لخوض المنافسة الشرسة كالمعتاد، ونسعى جاهدين للفوز من خلال وضع الاستراتيجيات والخطط المناسبة رغم قوانين النقاط الجديدة (نظام المعاملات) الذي تم إدراجه هذه السنة إذ تعتبر بالغير منصفة لفئتنا التي تعتبر الأعلى فئة في الراليات والأغلى تكاليفاً، على أي حال، نتطلع أن يتم تغيير القوانين في نظام النقاط للأفضل او كما كانت من قبل.