إمارة مكة المكرمة تستعرض تجربتها في تطبيق الإدارة الرشيقة

وقدّم مستشارُ أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على وكالة الإمارة الأمير فيصل بن محمد بن سعد، ورقةَ عمل عن تجربة الإمارة في تطبيق الإدارة الرشيقة، والتي تسعى من خلالها لتطوير منظومة العمل بشكل مستمر، وتعزز في ذات الوقت مفاهيم الإبداع الوظيفي ودعم العمل الجماعي، يضاف إلى ذلك أتمتة العمليات الإدارية والتشغيلية، وصولًا لتسريع وتيرة العمل وسرعة الإنجاز بجودة عالية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.