الخالدي يختبر "قوة الإبهار" لدى زوار "كتاب الدوحة"

نظّم الجناح السعودي المشارك في معرض الدوحة الدولي للكتاب بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات؛ ندوة حوارية بعنوان "قوة الإبهار"، قدّمها خبير تطوير المهارات والباحث في علم النفس د.محمد الخالدي؛ مؤكدًا من خلالها أن قوة الإبهار مهارة وموهبة في داخلها سلسلة طويلة من القواعد، وتَطَرق إلى الفوارق بين مصطلحي الذكاء والنفاق الاجتماعي.
واختلف "الخالدي" مع آراء خبراء تطوير الذات، عن أهمية وجود الصلابة النفسية، والقدرة على تحمل الأزمات بشكل مطلق؛ لإيمانه بأن محاولة السيطرة على المواقف ومواجهة الضغوطات لا بد أن يكون لها نهاية حتمية؛ إذ إن سر المرونة النفسية هو التصالح مع الواقع، وإذا ما اجتمعت معها الهيبة والتواضع باتت الشخصية جاذبة.
وكشف عن أربعة أنماط لتعامل الإنسان مع الانتقادات، وهي: نمط "التهجم" ويعتمد على رد الهجوم بهجوم أقوى، ونمط "الثلج" الذي لا يهتم بالانتقادات، ونمط "المحامي" الجانح إلى التبرير، وأخيرًا نمط "قلب الطاولة" الذي يرد على النقد بسؤال، وهو الأفضل بحسب رأي الخالدي باعتباره ذكاءً اجتماعيًّا ينم عن شخصية لافتة ومبهرة.
وقدّم المحاضرُ في ختام الجلسة الحوارية، اختبارًا عمليًّا للزوار من خلال قياس مهاراتهم عبر الإجابة على عدد من التساؤلات: هل تذكر مميزات مَن حولك وأصدقاءك؟ هل ترحب بالنقاش لو كان انتقادًا وتتجنب الجدال؟ هل تقدم دعمًا نفسيًّا لمن حولك؟ هل تبحث عن عيوبك وتحاول تحسينها؟ هل لديك القدرة على توصيل المعلومات لمن حولك؟ هل تبحث عن حلول للمشكلات بدلًا من التفكير في حجم المشكلة؟ هل تتعامل مع من حولك بثقة وثبات، ومع من هم أقل منك بتواضع؟