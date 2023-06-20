الخالدي يختبر "قوة الإبهار" لدى زوار "كتاب الدوحة"

وقدّم المحاضرُ في ختام الجلسة الحوارية، اختبارًا عمليًّا للزوار من خلال قياس مهاراتهم عبر الإجابة على عدد من التساؤلات: هل تذكر مميزات مَن حولك وأصدقاءك؟ هل ترحب بالنقاش لو كان انتقادًا وتتجنب الجدال؟ هل تقدم دعمًا نفسيًّا لمن حولك؟ هل تبحث عن عيوبك وتحاول تحسينها؟ هل لديك القدرة على توصيل المعلومات لمن حولك؟ هل تبحث عن حلول للمشكلات بدلًا من التفكير في حجم المشكلة؟ هل تتعامل مع من حولك بثقة وثبات، ومع من هم أقل منك بتواضع؟