جامعة جازان تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا للفصل الثاني 1447هـ

وأوضحت الجامعة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجيتها الطموحة لتوسيع برامج الدراسات العليا وتعزيز جودة مخرجاتها الأكاديمية، مشيرةً إلى أن البرامج المطروحة تشمل الماجستير المهني في إدارة الأعمال الصيدلانية، والماجستير في الطاقة المستدامة، ودبلومًا عاليًا في علوم البيانات.