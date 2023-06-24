أمير عسير مثمنًا لذوي قتيل تنازلهم عن قاتله: ما عند الله أكبر من مكاسب الدنيا
ثمّن أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال، لذوي قتيلٍ، تنازلهم عن قاتله لوجه الله، واستجابة شفاعته.
جاء ذلك خلال استقبال الأمير لعدد من المواطنين والمقيمين بالمجلس العام، الذي عقده بمكتبه بديوان الإمارة، بحضور رئيس المحكمة العامة بأبها، وعدد من مديري وممثلي الإدارات ذات العلاقة بديوان الإمارة؛ حيث استمع إلى مطالب المراجعين من مواطنين ومقيمين، موجهًا بمعالجة قضايا اجتماعية وأسرية بشكل مباشر؛ فيما شهد إنهاء خلافات أسرية بالمصالحة بين الأطراف.
إلى جانب ذلك، استقبل أمير المنطقة سجينًا تم الإفراج عنه سابقًا لمتابعة حالته الأسرية والاجتماعية، وتابع عددًا من الإجراءات المتخذة في قضايا سابقة للمراجعين، والتأكد من تنفيذها.
واستقبل الأمير تركي بن طلال خلال المجلس، ذوي المتوفى "أحمد بن عبدالله بن راشد آل دكين" -رحمه الله- الذي تنازَلَ ذووه عن قاتله لوجه الله، واستجابة لشفاعته؛ حيث أثنى الأمير تركي بن طلال، على شهامة المتنازلين وتجاوبهم مع مساعي الخير، وقال: "ما عند الله خير وأكبر من كل مكاسب الدنيا"، سائلًا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.
وقد حضر الاستقبال أمين لجنة إصلاح ذات البين مسفر الحرملي، ووكيل شيخ شمل قبائل قحطان ووادعة عبدالله بن فهد بن دليم، ونائب قبيلة آل حسين زهير عبيدة قحطان محمد بن حسين بن مقبول.
وكرّم أمير منطقة عسير -خلال المجلس- عددًا من المتميزين بمشاركاتهم في اجتماع متابعة المشروعات التنموية بمحافظة بيشة وهم: "عبدالهادي المسردي، الدكتورة رندا الثبيتي، المهندسة أماني آل رفدة، المحامية أحلام الشهراني"؛ نظير مساهمتهم بالترافع عن قضية مواطنة بدون مقابل؛ احتسابًا للأجر، كما كرّم المواطن خالد بن محمد بدوي نظير مشاركته الفاعلة ومبادراته من خلال منشآته التجارية في عدد من الفعاليات الوطنية المقامة في مدينة أبها.