أمير عسير مثمنًا لذوي قتيل تنازلهم عن قاتله: ما عند الله أكبر من مكاسب الدنيا

واستقبل الأمير تركي بن طلال خلال المجلس، ذوي المتوفى "أحمد بن عبدالله بن راشد آل دكين" -رحمه الله- الذي تنازَلَ ذووه عن قاتله لوجه الله، واستجابة لشفاعته؛ حيث أثنى الأمير تركي بن طلال، على شهامة المتنازلين وتجاوبهم مع مساعي الخير، وقال: "ما عند الله خير وأكبر من كل مكاسب الدنيا"، سائلًا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.